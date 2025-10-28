دليل الشركات
TripAdvisor
TripAdvisor باحث تجربة المستخدم الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض باحث تجربة المستخدم in Australia في TripAdvisor من A$181K إلى A$247K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TripAdvisor. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

A$196K - A$232K
Australia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
A$181KA$196KA$232KA$247K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Block logo
+A$89.1K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.7K
Datadog logo
+A$53.8K
Verily logo
+A$33.8K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في TripAdvisor، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة باحث تجربة المستخدم في TripAdvisor in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$247,457. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TripAdvisor لوظيفة باحث تجربة المستخدم in Australia هو A$180,751.

