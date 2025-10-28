دليل الشركات
TripAdvisor
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • جميع رواتب مصمم منتجات

TripAdvisor مصمم منتجات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TripAdvisor. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

£89.6K - £106K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
£78.9K£89.6K£106K£112K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في TripAdvisor، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في TripAdvisor in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £112,054. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TripAdvisor لوظيفة مصمم منتجات in United Kingdom هو £78,925.

موارد أخرى