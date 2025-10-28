دليل الشركات
TripAdvisor مدير تصميم المنتجات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TripAdvisor. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$221K - $262K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$194K$221K$262K$276K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في TripAdvisor، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير تصميم المنتجات في TripAdvisor in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $276,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TripAdvisor لوظيفة مدير تصميم المنتجات in United States هو $194,400.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ TripAdvisor

