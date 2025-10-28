دليل الشركات
TripAdvisor
TripAdvisor تسويق الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض تسويق in United States الوسطية في TripAdvisor $216K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TripAdvisor. آخر تحديث: 10/28/2025

الحزمة المتوسطة
TripAdvisor
Marketing
إجمالي سنوي
$216K
المستوى
الراتب الأساسي
$150K
Stock (/yr)
$40.5K
مكافأة
$25.5K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في TripAdvisor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في TripAdvisor، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في TripAdvisor in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $297,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TripAdvisor لوظيفة تسويق in United States هو $200,500.

