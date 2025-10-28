دليل الشركات
يبلغ مجموع تعويض عمليات الأعمال in United States في TripAdvisor €54.7K لكل year لمستوى SE2. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TripAdvisor. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€44.8K - €54.2K
Spain
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€41.3K€44.8K€54.2K€57.7K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
عرض 1 مستويات أكثر
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في TripAdvisor، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات الأعمال في TripAdvisor in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €57,681. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TripAdvisor لوظيفة عمليات الأعمال in United States هو €41,271.

موارد أخرى