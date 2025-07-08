Trigent Software الرواتب

تتراوح رواتب Trigent Software من $3,533 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $7,239 لمنصب خدمة العملاء في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Trigent Software . آخر تحديث: 11/30/2025