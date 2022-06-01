دليل الشركات
TravelPerk
TravelPerk الرواتب

تتراوح رواتب TravelPerk من $51,178 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب المبيعات في الحد الأدنى إلى $152,176 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في TravelPerk. آخر تحديث: 10/26/2025

مهندس برمجيات
Median $82.4K

مهندس برمجيات متكامل

مدير منتج
Median $152K
عمليات خدمة العملاء
$113K

الموارد البشرية
$86.6K
المبيعات
$51.2K
مدير هندسة البرمجيات
$97.2K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في TravelPerk، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في TravelPerk هي مدير منتج بتعويض إجمالي سنوي قدره $152,176. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TravelPerk هو $91,918.

