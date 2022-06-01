TravelPerk الرواتب

تتراوح رواتب TravelPerk من $51,178 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب المبيعات في الحد الأدنى إلى $152,176 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في TravelPerk . آخر تحديث: 10/26/2025