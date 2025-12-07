دليل الشركات
TomTom
يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in Netherlands في TomTom من €69K إلى €94.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TomTom. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$86.1K - $102K
Netherlands
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$79.5K$86.1K$102K$109K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في TomTom?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في TomTom in Netherlands تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €94,455. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TomTom لوظيفة محلل أعمال in Netherlands هو €68,993.

