Times Internet مدير منتج الرواتب في Greater Delhi Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in Greater Delhi Area الوسطية في Times Internet ₹3.57M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Times Internet. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Times Internet
Product Manager
Noida, UP, India
إجمالي سنوي
₹3.57M
المستوى
L1
الراتب الأساسي
₹3.57M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Times Internet?

₹13.94M

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

