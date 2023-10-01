Tiket.com الرواتب

تتراوح رواتب Tiket.com من $10,432 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $26,130 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Tiket.com . آخر تحديث: 10/15/2025