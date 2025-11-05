دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مسؤول توظيف in Romania في Tide من RON 151K إلى RON 211K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tide. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

RON 163K - RON 190K
Romania
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Block logo
+RON 256K
Robinhood logo
+RON 393K
Stripe logo
+RON 88.3K
Datadog logo
+RON 155K
Verily logo
+RON 97.1K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tide، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Tide in Romania تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RON 211,271. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tide لوظيفة مسؤول توظيف in Romania هو RON 150,908.

