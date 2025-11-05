يتراوح متوسط إجمالي تعويض مسؤول توظيف in Romania في Tide من RON 151K إلى RON 211K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tide. آخر تحديث: 11/5/2025
متوسط إجمالي التعويضات
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Tide، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)