أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Tide in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹9,640,855. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.