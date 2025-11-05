دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير علوم البيانات in India في Tide من ₹7.67M إلى ₹10.73M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tide. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹8.3M - ₹9.65M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹7.67M₹8.3M₹9.65M₹10.73M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tide، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير علوم البيانات في Tide in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹10,732,501. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tide لوظيفة مدير علوم البيانات in India هو ₹7,666,072.

