TIAA
  • محلل أمن سيبراني

  • جميع رواتب محلل أمن سيبراني

TIAA محلل أمن سيبراني الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أمن سيبراني الوسطية في TIAA $120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TIAA. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
TIAA
Cybersecurity Analyst
Charlotte, NC
إجمالي سنوي
$120K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$120K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في TIAA?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في TIAA تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $169,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TIAA لوظيفة محلل أمن سيبراني هو $120,000.

