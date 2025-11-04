دليل الشركات
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Germany الوسطية في ThyssenKrupp €91K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThyssenKrupp. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
إجمالي سنوي
€91K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
€91K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
12 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ThyssenKrupp?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في ThyssenKrupp in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €131,526. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ThyssenKrupp لوظيفة مهندس برمجيات in Germany هو €90,985.

