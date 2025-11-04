دليل الشركات
Thredd
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Thredd مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom الوسطية في Thredd £72.4K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Thredd. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Thredd
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£72.4K
المستوى
3
الراتب الأساسي
£66.7K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£5.6K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Thredd?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Thredd in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £79,420. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Thredd لوظيفة مهندس برمجيات in United Kingdom هو £72,726.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Thredd

الشركات ذات الصلة

  • Facebook
  • Lyft
  • Tesla
  • SoFi
  • Roblox
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى