أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في ThreatX in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $172,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.