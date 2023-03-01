ThousandEyes الرواتب

تتراوح رواتب ThousandEyes من $38,997 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب نجاح العملاء في الحد الأدنى إلى $673,891 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ThousandEyes . آخر تحديث: 11/16/2025