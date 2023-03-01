ThousandEyes الرواتب

تتراوح رواتب ThousandEyes من $38,997 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب نجاح العملاء في الحد الأدنى إلى $673,891 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ThousandEyes. آخر تحديث: 11/16/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.
33%
سنة 1
33%
سنة 2
34%
سنة 3
في ThousandEyes، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (11.00% في كل فترة)
34% يستحق في 3rd-سنة (11.33% في كل فترة)
زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.