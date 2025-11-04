يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في ThoughtWorks من ₹1.39M لكل year لمستوى Consultant إلى ₹5.23M لكل year لمستوى Lead Consultant. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹2.19M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtWorks. آخر تحديث: 11/4/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
