أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في ThoughtSpot in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹11,915,436. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.