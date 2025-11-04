يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في ThoughtSpot من ₹3.42M لكل year لمستوى MTS 2 إلى ₹11.92M لكل year لمستوى Staff Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹5.33M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtSpot. آخر تحديث: 11/4/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.81M
₹6.1M
₹2.71M
₹0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في ThoughtSpot، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
