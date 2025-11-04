دليل الشركات
ThoughtSpot
ThoughtSpot مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في ThoughtSpot من ₹3.42M لكل year لمستوى MTS 2 إلى ₹11.92M لكل year لمستوى Staff Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹5.33M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtSpot. آخر تحديث: 11/4/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 2
(المستوى المبتدئ)
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.81M
₹6.1M
₹2.71M
₹0
عرض 4 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ThoughtSpot، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في ThoughtSpot in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹11,915,436. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ThoughtSpot لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹5,145,164.

