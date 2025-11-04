دليل الشركات
ThoughtSpot
ThoughtSpot محلل أمن سيبراني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أمن سيبراني في ThoughtSpot من ₹7.93M إلى ₹11.11M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtSpot. آخر تحديث: 11/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹8.59M - ₹9.99M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹7.93M₹8.59M₹9.99M₹11.11M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ThoughtSpot، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في ThoughtSpot تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹11,107,064. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ThoughtSpot لوظيفة محلل أمن سيبراني هو ₹7,933,617.

