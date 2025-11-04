دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مبيعات in United States في ThoughtSpot من $270K إلى $384K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtSpot. آخر تحديث: 11/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$306K - $348K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$270K$306K$348K$384K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ThoughtSpot، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في ThoughtSpot in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $383,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ThoughtSpot لوظيفة مبيعات in United States هو $269,750.

