ThoughtSpot
ThoughtSpot مصمم منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم منتجات in India في ThoughtSpot من ₹2.29M إلى ₹3.2M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtSpot. آخر تحديث: 11/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹2.46M - ₹2.9M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ThoughtSpot، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في ThoughtSpot in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,196,211. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ThoughtSpot لوظيفة مصمم منتجات in India هو ₹2,294,716.

