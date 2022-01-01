دليل الشركات
ThoughtSpot
ThoughtSpot الرواتب

تتراوح رواتب ThoughtSpot من $12,271 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مسؤول توظيف في الحد الأدنى إلى $326,625 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ThoughtSpot. آخر تحديث: 11/16/2025

مهندس برمجيات
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

تسويق
Median $148K
محلل أعمال
$213K

التطوير المؤسسي
$159K
عالم بيانات
$133K
تقني معلومات
$49.8K
مصمم منتجات
$30.9K
مدير منتجات
$110K
مسؤول توظيف
$12.3K
مبيعات
$327K
محلل أمن سيبراني
$107K
مدير هندسة البرمجيات
$152K
ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ThoughtSpot، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في ThoughtSpot هي مبيعات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $326,625. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ThoughtSpot هو $108,845.

