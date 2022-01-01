ThoughtSpot الرواتب

تتراوح رواتب ThoughtSpot من $12,271 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مسؤول توظيف في الحد الأدنى إلى $326,625 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ThoughtSpot . آخر تحديث: 11/16/2025