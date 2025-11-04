دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in United Kingdom الوسطية في Thought Machine £181K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Thought Machine. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£181K
المستوى
M3
الراتب الأساسي
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
مكافأة
£9.6K
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Thought Machine?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Thought Machine، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Thought Machine in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £192,195. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Thought Machine لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United Kingdom هو £142,356.

