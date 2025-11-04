دليل الشركات
Thought Machine
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مسؤول توظيف

  • جميع رواتب مسؤول توظيف

Thought Machine مسؤول توظيف الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مسؤول توظيف in United Kingdom في Thought Machine من £56.6K إلى £77.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Thought Machine. آخر تحديث: 11/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

£60.6K - £73.2K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
£56.6K£60.6K£73.2K£77.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من مسؤول توظيف المساهمات في Thought Machine لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Thought Machine، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مسؤول توظيف الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Thought Machine in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £77,194. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Thought Machine لوظيفة مسؤول توظيف in United Kingdom هو £56,565.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Thought Machine

الشركات ذات الصلة

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى