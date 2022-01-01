دليل الشركات
Thought Machine
Thought Machine الرواتب

تتراوح رواتب Thought Machine من $77,555 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $237,936 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Thought Machine. آخر تحديث: 11/16/2025

مهندس برمجيات
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مدير هندسة البرمجيات
Median $238K
مدير برامج تقنية
Median $161K

مدير منتجات
Median $110K
نجاح العملاء
$182K
مسؤول توظيف
$88K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Thought Machine، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Thought Machine هي مدير هندسة البرمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $237,936. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Thought Machine هو $145,990.

