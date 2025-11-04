دليل الشركات
Thorogood
  الرواتب
  محلل بيانات

  جميع رواتب محلل بيانات

Thorogood محلل بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل بيانات in India الوسطية في Thorogood ₹1.2M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Thorogood. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹1.2M
المستوى
L1
الراتب الأساسي
₹946K
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹249K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Thorogood?
أحدث الرواتب المرسلة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Thorogood in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,659,327. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Thorogood لوظيفة محلل بيانات in India هو ₹1,180,811.

