أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Thorogood in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,659,327. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.