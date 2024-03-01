Thinkify الرواتب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.
Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Thinkify adalah مهندس برمجيات at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $16,362. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Berapa besar gaji karyawan Thinkify?
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Thinkify adalah $16,362.