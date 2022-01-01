Thinkific الرواتب

تتراوح رواتب Thinkific من $66,637 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مسؤول توظيف في الحد الأدنى إلى $150,565 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Thinkific. آخر تحديث: 11/15/2025
ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Thinkific، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
