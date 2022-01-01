دليل الشركات
Thinkific
Thinkific الرواتب

تتراوح رواتب Thinkific من $66,637 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مسؤول توظيف في الحد الأدنى إلى $150,565 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Thinkific. آخر تحديث: 11/15/2025

مدير منتجات
Median $103K
مهندس برمجيات
Median $108K

مهندس البرمجيات الشاملة

محلل أعمال
$108K

خدمة العملاء
$75.4K
عمليات التسويق
$73K
مصمم منتجات
$139K
مسؤول توظيف
$66.6K
مدير هندسة البرمجيات
$151K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Thinkific، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Thinkific هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $150,565. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Thinkific هو $105,321.

