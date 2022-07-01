Think Company الرواتب

تتراوح رواتب Think Company من $89,445 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $127,400 لمنصب مدير تصميم المنتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Think Company . آخر تحديث: 11/20/2025