The University of Sydney الرواتب

تتراوح رواتب The University of Sydney من $65,826 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أمن سيبراني في الحد الأدنى إلى $100,496 لمنصب محلل أعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في The University of Sydney. آخر تحديث: 9/2/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $69.7K
عالم بيانات
Median $76.6K
محلل أعمال
$100K

محلل أمن سيبراني
$65.8K
الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at The University of Sydney is محلل أعمال at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,496. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The University of Sydney is $73,145.

