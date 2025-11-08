دليل الشركات
The Trade Desk
مهندس برمجيات المستوى

Staff Software Engineer

المستويات في The Trade Desk

  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. عرض 6 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
A$289,618
الراتب الأساسي
A$247,690
منح الأسهم ()
A$202,087
المكافآت
A$0
Block logo
+A$90.1K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$31.1K
Datadog logo
+A$54.4K
Verily logo
+A$34.2K
أحدث المرتبات المقدمة
