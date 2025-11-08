دليل الشركات
The Trade Desk
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

مهندس برمجيات المستوى

Senior Software Engineer

المستويات في The Trade Desk

مقارنة المستويات
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. عرض 6 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
£237,893
الراتب الأساسي
£118,683
منح الأسهم ()
£61,640
المكافآت
£0
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.5K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
أحدث المرتبات المقدمة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ The Trade Desk

الشركات ذات الصلة

  • Palo Alto Networks
  • UiPath
  • Salesforce
  • Twilio
  • Okta
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى