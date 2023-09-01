دليل الشركات
The Economist
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

The Economist الرواتب

تتراوح رواتب The Economist من $47,509 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $186,961 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في The Economist. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $47.5K
مدير هندسة البرمجيات
Median $187K
مدير منتج
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
المبيعات
$98.5K
باحث تجربة المستخدم
$91.4K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at The Economist is مدير هندسة البرمجيات with a yearly total compensation of $186,961. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Economist is $98,500.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ The Economist

الشركات ذات الصلة

  • Square
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Netflix
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى