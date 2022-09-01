The Container Store الرواتب

تتراوح رواتب The Container Store من $50,250 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $108,780 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في The Container Store . آخر تحديث: 10/19/2025