دليل الشركات
The Boring Company
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

The Boring Company الرواتب

تتراوح رواتب The Boring Company من $89,550 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $230,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في The Boring Company. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $230K

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ميكانيكي
Median $90K
عالم بيانات
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
مهندس أجهزة
$143K
مصمم منتجات
$89.6K
مدير مشروع
$154K
موظف توظيف
$119K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في The Boring Company هي مهندس برمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $230,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في The Boring Company هو $142,811.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ The Boring Company

الشركات ذات الصلة

  • MathWorks
  • Talend
  • MarkLogic
  • The Motley Fool
  • Recurly
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى