دليل الشركات
Thales
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Thales الرواتب

تتراوح رواتب Thales من $20,100 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب أخصائي تكنولوجيا معلومات في الحد الأدنى إلى $176,880 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Thales. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

محلل أمن سيبراني
Median $73K
مهندس حلول
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
عالم بيانات
Median $40.2K
المبيعات
Median $161K
مساعد إداري
$48.8K
مهندس طيران وفضاء
$76K
مهندس كيميائي
$20.5K

مهندس البحث

مهندس كهربائي
$66.9K
مهندس أجهزة
$23.5K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$20.1K
القانونية
$64.1K
مهندس ميكانيكي
$86.5K
مهندس بصري
$41.9K
مصمم منتجات
$175K
مدير منتج
$65K
مدير مشروع
$90.8K
مدير هندسة البرمجيات
$177K
مدير برنامج تقني
$52.7K
كاتب تقني
$44K
باحث تجربة المستخدم
$70.7K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

Thales में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $176,880 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Thales में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $65,001 है।

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Thales

الشركات ذات الصلة

  • Atos
  • QuEST Global
  • Murex
  • ConvergeOne
  • Modus Create
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى