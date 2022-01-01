دليل الشركات
Teza Technologies
Teza Technologies الرواتب

الراتب الوسطي في Teza Technologies هو $85,513 لمنصب مهندس برمجيات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Teza Technologies. آخر تحديث: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
مهندس برمجيات
$85.5K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Teza Technologies هي مهندس برمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $85,513. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Teza Technologies هو $85,513.

موارد أخرى

