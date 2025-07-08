دليل الشركات
Texas A&M University
Texas A&M University الرواتب

تتراوح رواتب Texas A&M University من $29,400 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس مدني في الحد الأدنى إلى $100,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Texas A&M University. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

مهندس ميكانيكي
Median $56K
مهندس أجهزة
Median $30K
مهندس برمجيات
Median $100K

مساعد إداري
$40.2K
محلل أعمال
$72.4K
مهندس مدني
$29.4K
مدير مشروع
$47.8K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Texas A&M University هي مهندس برمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $100,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Texas A&M University هو $47,760.

