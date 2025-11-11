يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Berlin Metropolitan Region في Tesla من €79K لكل year لمستوى P2 إلى €95K لكل year لمستوى P3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Berlin Metropolitan Region الوسطية yearياً €81K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tesla. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Tesla، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Tesla، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.