أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس الاختبار في Tesla in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $190,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.