أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس التصنيع في Tesla in Greater Austin Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $251,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.