أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس سي إيه إي في Tesla in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $215,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.