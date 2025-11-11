دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس سي إيه إي in United States في Tesla من $99.8K لكل year لمستوى P1 إلى $199K لكل year لمستوى P3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $110K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tesla. آخر تحديث: 11/11/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
P1
Associate Engineer
$99.8K
$96.6K
$2.5K
$700
P2
Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Engineer
$199K
$153K
$43.8K
$2.5K
P4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Tesla، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس سي إيه إي في Tesla in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $215,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tesla لوظيفة مهندس سي إيه إي in United States هو $125,000.

