يتراوح تعويض مهندس الأجهزة المدمجة in United States في Tesla من $188K لكل year لمستوى P3 إلى $480K لكل year لمستوى P5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $190K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tesla. آخر تحديث: 11/11/2025

متوسط المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
P1
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Engineer
$188K
$157K
$29.7K
$2K
P4
Staff Engineer
$321K
$208K
$111K
$1.4K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Tesla، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Tesla، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس الأجهزة المدمجة في Tesla in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $480,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tesla لوظيفة مهندس الأجهزة المدمجة in United States هو $207,000.

