أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب تقني في Tesla in Netherlands تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €121,203. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.