أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب تقني في Tesla in Greater Amsterdam Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €103,155. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.