Teradyne
Teradyne مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) in United States الوسطية في Teradyne $120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Teradyne. آخر تحديث: 11/11/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
إجمالي سنوي
$120K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
$120K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
0 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Teradyne?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Teradyne، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) في Teradyne in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $205,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Teradyne لوظيفة مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) in United States هو $119,000.

