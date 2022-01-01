دليل الشركات
Tenable الرواتب

نطاق رواتب Tenable يتراوح من $43,447 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ عالم البيانات في الطرف الأدنى إلى $487,775 لـ مدير المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Tenable. آخر تحديث: 8/16/2025

$160K

مدير المنتج
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
مهندس برمجيات
Median $149K

مهندس برمجيات متكامل

المبيعات
Median $170K

نجاح العملاء
$214K
عالم البيانات
$43.4K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$83.6K
عمليات التسويق
$67.3K
مصمم المنتج
$127K
مُوظِّف
$140K
مدير هندسة البرمجيات
$205K
مهندس حلول
$276K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Tenable، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Tenable هو مدير المنتج at the Principal Product Manager level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $487,775. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Tenable هو $159,516.

موارد أخرى